Эстонские студенты создали экологически чистый солнцезащитный крем

Идея студентов впечатлила международное жюри конкурса генной инженерии, который проводит Массачусетский технологический институт. Из Бостона эстонская команда привезла серебряную медаль. Как пишет RusERR со ссылкой на ETV+, за время разработки крема команде позвонили уже несколько косметических брендов с предложениями о сотрудничестве.