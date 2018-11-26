Пн, 26.11.2018
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Эстонские студенты создали экологически чистый солнцезащитный крем

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Открытие ученых позволит сохранить и здоровье, и окружающую среду.

ФОТО: SCANPIX

Биоинженеры Тартуского университета разработали солнцезащитный крем, который не вредит окружающей среде. В существующих солнцезащитных кремах содержатся токсичные вещества, которые разрушают ДНК кораллов и рыб, а молодым ученым удалось заменить их компонентами, произведенными из дрожжей.

Идея студентов впечатлила международное жюри конкурса генной инженерии, который проводит Массачусетский технологический институт. Из Бостона эстонская команда привезла серебряную медаль. Как пишет RusERR со ссылкой на ETV+, за время разработки крема команде позвонили уже несколько косметических брендов с предложениями о сотрудничестве.

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