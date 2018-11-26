Онкологи сделали открытие, которое поможет бороться с опухолями груди

Опухоли груди усиливают свой рост за счет привлечения стромальных клеток из костного мозга. Как пишет MedDaily со ссылкой на Medical Express, ангажирование фибробластов, полученных из костного мозга, снижает вероятность выживания пациента. Отталкиваясь от этого знания, ученые призывают атаковать эти клетки.
В твердых опухолях новообразования окружены нераковыми клетками. Эти клетки способствуют росту и метастазированию рака. К примеру, в опухолях груди много фибробластов, способствующих размножению раковых клеток, воспалению и формированию новых сосудов, которые питают опухоль кислородом и важными веществами.
Многие фибробласты, связанные с раком, приходят из окружающих грудь тканей. Но есть и другие фибробласты - трансформировавшиеся клетки костного мозга, мезенхимальные стромальные клетками. Эти клетки особенно эффективно стимулируют образование новых сосудов за счет содержания в большом количестве белка кластерина. Опухоли с фибробластами из костного мозга имеют много сосудов и быстро растут.