Онкологи сделали открытие, которое поможет бороться с опухолями груди

В твердых опухолях новообразования окружены нераковыми клетками. Эти клетки способствуют росту и метастазированию рака. К примеру, в опухолях груди много фибробластов, способствующих размножению раковых клеток, воспалению и формированию новых сосудов, которые питают опухоль кислородом и важными веществами.

Многие фибробласты, связанные с раком, приходят из окружающих грудь тканей. Но есть и другие фибробласты - трансформировавшиеся клетки костного мозга, мезенхимальные стромальные клетками. Эти клетки особенно эффективно стимулируют образование новых сосудов за счет содержания в большом количестве белка кластерина. Опухоли с фибробластами из костного мозга имеют много сосудов и быстро растут.