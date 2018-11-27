У семейных врачей вскоре появятся новые возможности

Со следующего года семейные врачи смогут получать э-консультации у врачей-специалистов по реабилитации и лечению боли, а также у дермавенерологов и сосудистых хирургов.

«Семейные врачи – это разносторонние специалисты, которые могут оказывать медицинскую помощь человеку на протяжении всей его жизни. Если семейный врач хочет проконсультироваться с врачом-специалистом, он может это сделать в быстрой и удобной для него форме благодаря э-консультации, и таким образом проблема со здоровьем пациента может быть решена и без приема врача-специалиста.

Э-консультация позволяет сохранять качество информации, а также экономит время пациентов, потому что теперь не нужно обращаться к врачу-специалисту самостоятельно. Семейный врач сам проконсультируется с врачом-специалистом и в дальнейшем врач-специалист будет координировать лечение пациента. Если в ходе э-консультации врач-специалист решит, что пациенту необходимо пройти контроль, он сможет его пригласить на прием», – сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи очень важна совместная работа семейных врачей и врачей-специалистов. Для этого в 2013 году была создана инфосистема, позволяющая семейным врачам консультироваться с врачами-специалистами для уточнения диагноза пациента, а также для назначения ему лечения.

По словам члена правления Эстонского общества семейных врачей, доктора Кармен Йоллер, э-консультация – это лучшая инновация в сфере здравоохранения за последние годы. «Э-консультация позволяет сэкономить время как пациента, так и врача. Семейный врач подробно передает врачу-специалисту жалобы человека и описывает его состояние, прикрепляет уже проведенные анализы и результаты исследований, а также делится своими мыслями по поводу пациента.

После этого семейный врач отправляет описание врачу-специалисту, который решает, достаточно ли просто координирование семейного врача или необходимо пригласить пациента. Э-консультация также помогает врачу-специалисту решить, как скоро человек попадет к нему на прием. Это необходимо для того, чтобы пациенты с более серьезными проблемами со здоровьем попадали на прием быстрее. Когда пациент попадает на прием к врачу-специалисту, у врача уже есть представление о его проблемах со здоровьем и у врача появляется больше времени на то, чтобы выяснить причины возникновения проблемы. Таким образом последовательность лечения передана врачам, которые стараются найти лучший способ для того, чтобы помочь человеку», – сказала Кармен Йоллер.

В 2013 году Больничная касса начала финансирование э-консультаций услуг врачей урологов и эндокринологов. С каждым годом возможности э-консультаций расширяются. Сегодня семейные врачи могут получить э-консультацию врачей-специалистов в областях: легочных заболеваний, ревматологии, заболеваний ухо-горло-носа, педиатрии, неврологии, гематологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ортопедии, онкологии, аллергологии и иммунологии, нефрологии, психиатрии и гинекологии.