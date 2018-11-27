Пациентке с больной почкой пересадили пораженный раком орган

49-летней женщине сообщили, что у нее обнаружен рак брюшной полости и лимфома. До этого другой пациент, получивший от того же донора печень, скончался через несколько недель после пересадки.

«Мне сказали, что я слишком слаба для химиотерапии. Я теряла родных из-за рака и знаю, что меня ждет», — рассказала Хант.

Врачи, проводившие операцию по трансплантации, уверяют, что орган прошел все необходимые проверки. Тем не менее, пациентка настояла на расследовании. Как только в больнице узнали о возможной угрозе, женщине удалили пересаженную почку, но это не помогло.

Оказалось, что в материалах донора содержалась агрессивная форма рака, который, попав в организм Хант, быстро распространился на другие органы.