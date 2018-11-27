В Китае родились первые дети с отредактированной ДНК

Live Science сообщает о том, что китайские ученые, вероятно, использовали методику редактирования генома для редактирования человеческих эмбрионов. Это первые генетически модифицированные люди. Сделать этот вывод можно по видео, опубликованному ученым Хе Цзянкуй. Специалист утверждает, что использовал технологию CRISPR-Cas9 для удаления гена в эмбрионах. Это призвано сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ. По словам ученого, дети уже родились. Это близнецы - Лулу и Нана.