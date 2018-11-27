Ученые назвали продукт, который нужно есть каждый день

Как показали тесты на мышах, секрет - в сахаре, входящем в состав меда. Речь идет о трегалозе. Ей под силу предотвратить инфаркт и инсульт за счет активации белка, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. В итоге стенки сосудов становятся более эластичными, кровоток восстанавливается, давление нормализуется.

Мед уже не раз претендует на звание самого полезного продукта. Он обладает свойствами мощного антиоксиданта и помогает телу избавиться от токсинов. К тому же, мед имеет антибактериальные свойства, позволяющие с его помощью улучшить состояние кожи. Мед показан и худеющим. Сахар, содержащийся в меде, отличается от сахара в сладостях. К тому же мед ускоряет метаболизм, что помогает снизить вес.