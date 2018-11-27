Китайские власти, ученые и медики официально заявили, что не имеют никакого отношения к скандальному эксперименту по рождению генетически модифицированных детей, о котором накануне объявил профессор Хэ Цзянькуй. А научное сообщество опубликовало открытое письмо, категорически осуждающее его работу.
В понедельник профессор Хэ шокировал научное сообщество, заявив, что ему впервые удалось отредактировать геном человеческого зародыша и рожденные в результате девочки-близнецы обладают врожденным иммунитетом к заражению ВИЧ.
Впрочем, никаких доказательств своим словам профессор не предоставил. Эксперимент не был описан ни в одном научном журнале, где его могли бы изучить другие эксперты-генетики, а самих новорожденных близняшек (если они существуют) и их родителей публике не представили, поскольку «семья пожелала сохранить анонимность и не желает общаться с журналистами».
Южный университет науки и техники в Шэньчжэне, при котором числится профессор, опубликовал заявление, в котором отрицает любую причастность вуза к этому эксперименту, если он проводился. Там утверждается, что Хэ Цзянькуй находится в неоплачиваемом отпуске еще с февраля текущего года, его опыты с эмбрионами совершенно точно не проходили на территории университета или в оплаченные университетские часы, и о них ничего не было известно ни руководству вуза, ни администрации факультета биологии.
«Южный университет науки и техники строжайшим образом требует, чтобы любые научные исследования проходили в рамках международной академической этики и академических норм в соответствии с национальными законами и правилами», - говорится в заявлении.