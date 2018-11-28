В насадках для душа обнаружили неожиданную опасность

Помимо различных простейших одноклеточных организмов, в душевых лейках были обнаружены непункерные микобактерии, вызывающие легочные инфекции. Эти бактерии в норме не должны жить в теле человека. Но иногда они попадают из воды в тела, если организм имеет ослабленную иммунную систему. Проблема заключается в том, что патогенные микроорганизмы образуют стойкую биопленку, защищающую их от дезинфицирующих средств, пишет MedDaily .

К тому же, непункерные микобактерии могут распространяться на довольно большую площадь с водяным спреем, попадать на волосы, тела, в носовую и ротовую полости. И хлорка работает не всегда, ведь множество бактерий развивают устойчивость. Эти микроорганизмы вытесняют другие. Правда, если лейка изготовлена из пластика, положение дел может измениться. Было установлено: пластик немного поддается разложению. И в этой ситуации другие бактерии способны активизировать свое разложение, давая отпор непункерным микобактериям.