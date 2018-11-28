В насадках для душа обнаружили неожиданную опасность

Доктор Роб Данн из Университета Северной Каролины провел масштабное исследование сантехники на предмет бактериального заражения. Оказалось, одним из самых опасных элементов является лейка душа, передает The Daily Mail.
Помимо различных простейших одноклеточных организмов, в душевых лейках были обнаружены непункерные микобактерии, вызывающие легочные инфекции. Эти бактерии в норме не должны жить в теле человека. Но иногда они попадают из воды в тела, если организм имеет ослабленную иммунную систему. Проблема заключается в том, что патогенные микроорганизмы образуют стойкую биопленку, защищающую их от дезинфицирующих средств, пишет MedDaily.
К тому же, непункерные микобактерии могут распространяться на довольно большую площадь с водяным спреем, попадать на волосы, тела, в носовую и ротовую полости. И хлорка работает не всегда, ведь множество бактерий развивают устойчивость. Эти микроорганизмы вытесняют другие. Правда, если лейка изготовлена из пластика, положение дел может измениться. Было установлено: пластик немного поддается разложению. И в этой ситуации другие бактерии способны активизировать свое разложение, давая отпор непункерным микобактериям.