Назван напиток, исключительно полезный для костей

Оказывается, если человек пил чай более 30 лет, у него было повышено качество костной ткани. Об этом говорит опрос добровольцев и анализ их медицинских карт. Так, в сравнении с людьми, вообще не пьющими чай, добровольцы, пившие зеленый чай каждый день, имели сниженный на 12% риск переломов.