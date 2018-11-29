Ученые создали микрочип, который улучшит жизнь парализованных людей

Ученые создали революционное устройство, которое позволит парализованным людям, используя силу мысли, выполнять различные задачи, передает MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. Интерфейс, соединяющий мозг и планшет, называется BrainGate. Он позволяет отправлять сообщения, просматривать прогноз погоды и даже играть на цифровом пианино. Чтобы система заработала, необходимо имплантировать небольшой чип в мозг (в двигательную кору).
Испытания системы провели сотрудники Университета Брауна, Медицинского центра по делам ветеранов Провиденс, Массачусетской больницы и Стэнфордского университета. В эксперименте приняли участие три человека с параличом. Сообщается, что в чипе насчитывается 100 электродов, которые отсылают сигналы на компьютер. В свою очередь, программа, установленная на компьютере, может выявлять определенные схемы мозговой активности, среди которых мысленные команды на выполнение отдельных задач. Эти команды выливаются в реальные действия на планшете.
Каждая команда пересылается на планшет через Bluetooth. Значит, не нужны провода, и принцип действия напоминает беспроводную мышку. Добровольцам предлагали воспользоваться почтовыми клиентами (скорость печати доходила до 30 символов в минуту), проверить погоду, посмотреть видео в интернете, сыграть на симуляторе пианино и совершить онлайн-покупки.