Ученые создали микрочип, который улучшит жизнь парализованных людей

Испытания системы провели сотрудники Университета Брауна, Медицинского центра по делам ветеранов Провиденс, Массачусетской больницы и Стэнфордского университета. В эксперименте приняли участие три человека с параличом. Сообщается, что в чипе насчитывается 100 электродов, которые отсылают сигналы на компьютер. В свою очередь, программа, установленная на компьютере, может выявлять определенные схемы мозговой активности, среди которых мысленные команды на выполнение отдельных задач. Эти команды выливаются в реальные действия на планшете.