В течение восьми лет от таких тяжелых заболеваний, как туберкулез, грипп и коклюш, в Латвии умерли 15 детей или примерно одна группа детского сада. Всех их могли защитить оплаченные государством вакцины, но от этих прививок родители умерших детей отказались из-за убеждений. В ноябре мучительной смертью умерли два невакцинированных ребенка, и медики сразу же подняли тревогу.

"В детском теле лопаются сосуды. Происходит кровоизлияние в мозг и глаза. Ломаются ребра, и ребенок перестает дышать", - описывает детский инфектолог и руководитель Центра вакцинации детей Даце Завадска в интервью Латвийскому телевидению смерть трехмесячного невакцинированного ребенка, которая наступила в результате коклюша.

Как поясняют в Центре по контролю и профилактике заболеваний (SPKC), коклюш вызывает бактерия, которая распространяется воздушно-капельным путем. Главным образом, этой болезнью болеют дети в возрасте 1-5 лет, однако ей также могут заболеть подростки и взрослые.

Против коклюша, как и против других тяжелых болезней, придуманы вакцины, которые в Латвии можно получить бесплатно. При этом у родителей есть право не вакцинировать детей, однако, как поясняют SPKC и медики, решение отказаться от вакцинации - огромная ответственность перед своим ребенком.

Профессор Завадска указывает: часть вины ложится и на плечи медиков. Врачам нужно тщательно разъяснять родителям значение прививок, они должны рассказать, чем рискуют родители, не вакцинируя детей.

Подобные мысли есть и у других врачей Детской клинической университетской больницы (BKUS), которые обратились к обществу с открытым письмом.

"Есть болезни, которые невозможно вылечить, но есть болезни, которые сегодня, в 21 веке, можно не только вылечить, но и предотвратить риски заболевания ими. Отказываясь от вакцинации, отходя от безопасного, проверенного и эффективного лечебного направления, именно мы, взрослые и профессионалы, угрожаем жизни ребенка и его праву на здоровую жизнь. <...> Считаем, что это ответственность всего общества, так как разъяснить родителям возможные риски - обязанность и в компетенции именно работников медицины", - сказано в письме BKUS.

"Зачем рисковать жизнью своего ребенка? Зачем искать оправдание бездействию и оспаривать безопасность и эффективность вакцинации? Скольким еще детям нужно потерять здоровье и даже жизнь, чтобы мы поверили в эффективность вакцинации и начали осознавать последствия ошибок?", - риторически вопрошают врачи BKUS.

Уже с момента придумывания вакцинации часть общества относится к прививкам скептически, упоминая в качестве аргумента, по их мнению, недостаточные исследования о действии прививок и возможные побочные эффекты.

В наши дни масло в огонь подливают и различные теории заговора в интернете, основываясь на которых, часть родителей принимает решения, касающиеся здоровья их детей.

Данные SPKC свидетельствуют, что активнее всего в Латвии родители вакцинируют своих детей от таких болезней, как гепатит В, дифтерия, туберкулез, коклюш, полиомиелит и т.д., однако лишь часть вакцин охватывает порог в 100%.

Реже всего в Латвии вакцинируют детей, а точнее - девочек, от вируса папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак шейки матки.

Как поясняют в SPKC, ВПЧ - это вирус, который инфицирует самые глубокие слои кожи и слизистой оболочки. Всего встречается более 100 видов ВПЧ, и большинство из них так называемые вирусы типа низкого риска, которые приводят к появлению доброкачественных образований на коже и слизистой, к примеру, бородавок.

В свою очередь типы высокого риска могут привести к изменениям в клетках в слизистой оболочке, которые вызывают развитие рака. Чаще всего рак шейки матки вызывают 16-й и 18-й тип ВПЧ - примерно 72% из всех случаев злокачественных опухолей шейки матки связаны именно с этими типами ВПЧ.

ВПЧ встречается очень широко, им с легкостью может заразиться любой человек. Эти вирусы переносятся при прямом, в том числе и половом, контакте. Чаще всего инфекции ВПЧ встречаются у молодых женщин - в возрасте до 25 лет.

В 2010 году в Латвии начата оплачиваемая государством вакцинация 12-летних девочек против ВПЧ, однако новейшие данные свидетельствуют, что всего лишь половина родителей соглашается вакцинировать своих дочерей против этого вируса.

На вопрос о причине, по которой охват этой вакцинации столь низок, специалист по общественным отношениям SPKC Эдите Теттере упоминает факт, что вакцинация против ВПЧ относительно новая и в обществе не хватает знаний о значении этой вакцинации.

В центре считают: нет никакого научного обоснования или доказательств, что вакцинация против ВПЧ вызывает бесплодие или аутоиммунные заболевания.

Чтобы проинформировать родителей о ВПЧ и вакцинах против этого вируса, центр организовал для специалистов здравоохранения несколько бесплатных семинаров "Призывай вакцинироваться против ВПЧ, спаси жизнь!", которые посетили более 300 специалистов.

Кроме того, SPKC в сотрудничестве с Министерством здравоохранения несколько лет назад начало широкую кампанию по информированию общественности "Победи в борьбе с раком до того, как он начнется" с целью дать родителям задуматься о здоровье своих дочерей.

С наступлением холодного сезона SPKC призывает жителей, особенно родителей, задуматься о вакцинации против гриппа.

Центр указывает, что дети в возрасте от 6 до 24 месяцев попадают в группу, у которой высокий риск осложнений гриппа, так как у детей в этом возрасте еще не сформировался иммунитет ни к одной из групп вирусов.

Однако, как указывает Теттере, среди жителей Латвии вакцинирование от гриппа не так распространено, как вакцинирование против клещевого энцефалита. В качестве причины она упомянула факт, что клещей люди видят как реальную, физическую угрозу, а вирус гриппа остается невидимым для глаза человека и, таким образом, ошибочно кажется менее опасным.

Однако данные центра доказывают обратное - в прошлом сезоне от осложнений, вызванных гриппом, умерли несколько десятков человек.

Инфектолог Завадска поясняет: здоровье маленьких детей и беременных очень хрупко. Не зря именно эти группы подвержены наибольшему риску заражения и развития осложнений, и государство компенсирует им вакцину от гриппа в размере 100% или 50%.

"Вакцинируясь, мать защищает как себя, так и ожидаемого малыша. Когда в организме матери после получения вакцины образуются анетитела, их через плаценту получает и ребенок. Однако это не всегда в полном объеме происходит с иммунитетом, который мать получила, вакцинируясь до начала беременности.

Полученные во время беременности антитела могут защитить ребенка от гриппа в первые шесть месяцев после рождения. Позднее они постепенно пропадают. В свою очередь, если начало сезона гриппа попадает на время, когда ребенку уже шесть месяцев, он сам может получить вакцину", - поясняет врач.

"Иногда люди думают, что вакцина от гриппа может вызвать заболевание гриппом, однако инфицироваться от вакцины невозможно. В ней нет ничего, что могло бы вызвать заболевание. Второе ошибочное представление, что вакцина от гриппа может помочь против всех сезонных вирусов. Это не так. Однако нужно помнить, что грипп - одна из самых серьезных сезонных инфекций, из-за которой можно потерять и полностью здоровых людей. Все доступные в Латвии вакцины неживые, в частности, в их составе совсем маленькая часть микроба и они полностью безопасны как для беременных, так и для людей с нарушениями иммунной системы", - рассказывает Завадска.

Кроме того, вакцина не может повредить иммунитет. С помощью вакцины мы показываем иммунной системе, как выглядит враг, все происходит чрезвычайно мягким образом. Чтобы опознать противника, иммунной системе нужно помнить совсем маленькую, характерную для вируса и специфичную частичку.

"Подумайте, с каким количеством микробов ежедневно сталкивается маленький ребенок, который особо не заботится о гигиене, ползает по полу в детском саду, посещает публичные мероприятия! На каждом шагу микробы, способные вызвать различные заболевания, но иммунная система ребенка почти всегда справляется с ними. Вакцина - миллионная часть от всего этого! Вакцины в наши дни - наиболее исследованный медикамент", - поясняет Завадска.

Чаще всего гриппом болеют именно дети - в сезон может заболеть каждый третий. Вирус гриппа они выделяют дольше - до 10-20 дней, тогда как взрослые - примерно семь дней.

Опыт других стран показывает, что с помощью вакцинации детей от гриппа распространение заболевания значительно снижается и среди взрослых и пожилых людей. Ежегодно, благодаря вакцинации, в мире удается защитить более 2,5 миллионов детских жизней, указывает SPKC.

Иногда можно услышать утверждения, что ребенка от конкретной болезни не надо вакцинировать, потому что в Латвии уже годами не регистрировалось ни одного случая заболевания.

Однако этот аргумент не выдерживает критики. SPKC считает: в наши дни не изолирована ни одна страна, инфекционные болезни не уважают границы государства, и случаи заболевания могут быть ввезены с территорий, где продолжается распространение этих инфекций.

К примеру, Таджикистан, как и многие другие страны, в 2002 году был сертифицирован как государство, свободное от полиомиелита. Однако в конце 2009 года в Таджикистан из Индии был ввезен вирус полиомиелита, который в 2010 году вызвал вспышку этого заболевания, всего было зарегистрировано 460 случаев.

Такая вспышка объясняется тем, что число вакцинированных от полиомиелита в Таджикистане не было достаточным, чтобы не допустить возвращения и распространения инфекции.