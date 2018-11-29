Врачи рассказали, кому и как часто нужно мыться

Когда мы принимаем душ, то смываем с поверхности кожи масла, омертвевшие клетки, бактерии и грязь. Если все это будет оставаться на коже, могут возникнуть прыщи, а также бактериальная или грибковая инфекция.

Страдающие акне люди получают большую пользу от мытья после тренировки, особенно если они используют макияж – вода вымывает из пор жир и грязь. Если на душ времени нет, стоит воспользоваться мокрым полотенцем.

Людям с жирной кожей стоит принимать душ ежедневно. Если же кожа слишком сухая или сверхчувствительная, можно сократить частоту мытья до пары раз в неделю, чтобы уменьшить зуд и раздражение. Если вы, например, регулярно посещаете спортзал, имея сухую кожу, обязательно используйте смягчающее мыло и увлажняющий крем.

Не забывайте, что кожа со временем меняется, с возрастом она выделает меньше жира, так что имеет смысл снизить частоту водных процедур.

Если вы живете в теплом и влажном климате, ваш организм выделяет много пота, который нужно ежедневно смывать, чтобы устранить бактерии с кожи.

Во время холодных зимних месяцев стоит принимать душ реже, поскольку сухой воздух, соответственно, сушит кожу.