Ветряная оспа обернулась для четырехлетней девочки инсультом

Софи Фуллер ФОТО: Tracy Fuller/SWNS.COM / Tracy Fuller/SWNS.COM

Несчастье произошло в июле этого года, правая рука ребенка перестала правильно функционировать, а сама девочка нуждается в круглосуточном наблюдении и лекарствах, разжижающих кровь. Врачи называют случай Софи крайне редким.

Исследования и раньше показывали, что одним из осложнений ветряной оспы может быть инсульт – вирус провоцирует воспаление в кровеносных сосудах, по которым кровь направляется в мозг, и сужает их. Если из-за этого снизится поток поступающей в мозг крови, это может привести к инсульту. Считается, что наиболее уязвимы для этого осложнения дети в возрасте до полугода.

Спустя четыре месяца после случившегося, сосуды Софи по-прежнему повреждены, что может привести к еще одному инсульту. «Софи все еще находится в группе риска. Это влияет на ее душевное и физическое состояние. Мы живем в страхе и охраняем ее сон, проверяем, дышит ли она. Мы все-таки сильная семья, нас многие поддерживают. Этот путь изменил нашу жизнь», - говорит 33-летняя мать девочки Трейси Фуллер.

Первым состояние дочери заметил ее отец Эдвин Фуллер, который поднял упавшую с кровати девочку, когда ее тело свело судорогой. Отец сразу понял, что у Софи инсульт, ребенка доставили в детскую больницу, где она провела два месяца. Врачи не могли сказать, какое будущее ожидает маленькую пациентку.

Несмотря на трагичность ситуации, семья девочки обещает оставаться сильной. Софи уже пошла в детский сад и снова научилась ездить на трехколесном велосипеде. В следующем году семья планирует посетить «Диснейленд».