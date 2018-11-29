Чем грозит печени сочетание парацетамола с алкоголем?

Употреблять алкоголь на фоне приема парацетамола не всегда безопасно. Terviseuudiste portaal разбирался, какие с этим связаны риски и в каких случаях подобное сочетание угрожает здоровью.
В комбинации со спиртным упомянутое лекарство может вызвать побочные эффекты и серьезные повреждения печени. Произойти это может с теми, кто в больших количествах принимает парацетамол и при этом регулярно употребляет горячительные напитки или страдает алкоголизмом. В то же время, по данным Департамента здоровья Великобритании, если человек пьет парацетамол и позволяет себе небольшое количество алкоголя, то вреда здоровью это не принесет.
К числу побочных эффектов от приема парацетамола с алкоголем относится вздутие живота, кровотечение и язвы, повреждение печени, учащенное сердцебиение. Производители парацетамола рекомендуют людям, выпивающим в день больше трех единиц алкоголя, обратиться к врачу прежде, чем пить лекарство.
Парацетамол может вызвать токсические поражения печени – он гепатотоксичен. Это действие лекарства является самой распространенной причиной острой печеночной недостаточности в США. Ежегодно 30 000 американцев попадают в больницу с подобными проблемами.
Печень повреждается из-за способа, которым организм расщепляет парацетамол. Примерно 5-10% парацетамола в процессе переваривания преобразуется в токсин под названием NAPQI. Печень производит для его устранения антиоксидант глутатион, который вырабатывается в ограниченных количествах. Когда в организм попадает большая доза парацетамола, печень перегружается токсином NAPQI и не может с ним справиться. Именно поэтому передозировка парацетамола очень опасна для здоровья.