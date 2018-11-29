Чем грозит печени сочетание парацетамола с алкоголем?

В комбинации со спиртным упомянутое лекарство может вызвать побочные эффекты и серьезные повреждения печени. Произойти это может с теми, кто в больших количествах принимает парацетамол и при этом регулярно употребляет горячительные напитки или страдает алкоголизмом. В то же время, по данным Департамента здоровья Великобритании, если человек пьет парацетамол и позволяет себе небольшое количество алкоголя, то вреда здоровью это не принесет.

К числу побочных эффектов от приема парацетамола с алкоголем относится вздутие живота, кровотечение и язвы, повреждение печени, учащенное сердцебиение. Производители парацетамола рекомендуют людям, выпивающим в день больше трех единиц алкоголя, обратиться к врачу прежде, чем пить лекарство.

Парацетамол может вызвать токсические поражения печени – он гепатотоксичен. Это действие лекарства является самой распространенной причиной острой печеночной недостаточности в США. Ежегодно 30 000 американцев попадают в больницу с подобными проблемами.