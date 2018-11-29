Ученые нашли еще один способ победить ожирение

Жировые отложения в теле выступают в качестве резервного энергетического запаса. При этом бывает белый и бурый жир. Первый запасае энергию, а второй - сжигает калории и помогает получить тепловую энергию, передает MedDaily со ссылкой на Hi-News. Сотрудники Кембриджского Университета узнали, как активизировать процесс сжигания жировых отложений.
Клетки (адипоциты) бурого жира имеют больше митохондрий. При полной активации всего 100 граммов этого жира можно сжигать до 3400 килокалорий в день. Но в теле взрослого человека очень мало бурого жира. Он включается в условиях сниженной температуры. К примеру, у медведей большой процент бурого жира, который позволяет им пережить зиму в состоянии спячки.
Еще в 2012 году была выделена молекула BMP8b, которая регулирует активацию бурого жира. Удаление этого гена у мышей, который производит данный белок, останавливало работу бурого жира. Теперь эксперты доказали, что увеличение количества BMP8b в крови ускоряет выработку бурого жира. Значит, в теории воздействие на BMP8b приведет к победе над ожирением.