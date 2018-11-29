Ученые нашли еще один способ победить ожирение

Клетки (адипоциты) бурого жира имеют больше митохондрий. При полной активации всего 100 граммов этого жира можно сжигать до 3400 килокалорий в день. Но в теле взрослого человека очень мало бурого жира. Он включается в условиях сниженной температуры. К примеру, у медведей большой процент бурого жира, который позволяет им пережить зиму в состоянии спячки.