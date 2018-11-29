«Отвратительно, но технологически возможно»: родители смогут выбирать ребенка с высоким уровнем IQ

По данным издания New Scientist, фирма Genomic Prediction начала переговоры с несколькими компаниями в США, занимающимися ЭКО. Речь идет о производстве генетических тестов, которые позволят при зачатии ребенка с помощью данной процедуры заранее выявить и отбраковать эмбрионы с низким IQ, пишет «Медикфорум». Хотя подобные тесты считаются этически спорными, обстоятельства таковы, что скорее всего они уже довольно скоро станут нормой.
Насколько реалистично проведение генетических тестов эмбрионам для выявления риска каких-то заболеваний и уровня интеллекта? Гуманисты считают такую практику селекции античеловечной. В медицине эти генетические тесты не используются. Но, судя по всему, лишь пока. Сами ученые допускают, что практика подобного тестирования станет нормой со временем. Как заявил генетик Университета Квинсленда Питер Висхер, использование тестов для выбора эмбрионов, которые имеют предпосылки высокого интеллекта, «отвратительно, но технологически возможно».
В компании Genomic Prediction, занимающейся разработкой генетических тестов, отказались от идеи выявлять эмбрионы с потенциально высоким уровнем IQ, чтобы при этом уничтожались «менее умные». Там остановились на тестах, позволяющих определять предрасположенность к тяжелым заболеваниям. Но в компании считают, что другие фирмы все равно сделают практику тестированмия эмбрионов на интеллект нормой в самом недалеком будущем. «Думаю, сами люди будут требовать этого. Если мы этого не сделаем, сделает другая компания», - отметил соучредитель фирмы Стивен Сюй.
Тесты, которые научились проводить в его компании, позволяют выявлять потенциальную вероятность сердечных заболеваний, рака молочной железы, диабета первого и второго типа, синдрома раздраженного кишечника и других нарушений, включая аномалии психического развития. Оценивая данные достижения, многие ученые убеждены: к выявлению эмбрионов с самым высоким IQ после этого все перейдут неминуемо.