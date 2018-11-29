«Отвратительно, но технологически возможно»: родители смогут выбирать ребенка с высоким уровнем IQ

Насколько реалистично проведение генетических тестов эмбрионам для выявления риска каких-то заболеваний и уровня интеллекта? Гуманисты считают такую практику селекции античеловечной. В медицине эти генетические тесты не используются. Но, судя по всему, лишь пока. Сами ученые допускают, что практика подобного тестирования станет нормой со временем. Как заявил генетик Университета Квинсленда Питер Висхер, использование тестов для выбора эмбрионов, которые имеют предпосылки высокого интеллекта, «отвратительно, но технологически возможно».

В компании Genomic Prediction, занимающейся разработкой генетических тестов, отказались от идеи выявлять эмбрионы с потенциально высоким уровнем IQ, чтобы при этом уничтожались «менее умные». Там остановились на тестах, позволяющих определять предрасположенность к тяжелым заболеваниям. Но в компании считают, что другие фирмы все равно сделают практику тестированмия эмбрионов на интеллект нормой в самом недалеком будущем. «Думаю, сами люди будут требовать этого. Если мы этого не сделаем, сделает другая компания», - отметил соучредитель фирмы Стивен Сюй.