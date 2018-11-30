Семейные врачи наградили Департамент здоровья позорным титулом

«При организации врачебной помощи первого уровня департамент действовал как карательный орган и даже не старался найти действующие решения реальных проблем, таких, как, например, невероятно длинные списки, с которыми семейным врачам управляться крайне сложно, и из-за которых медики выгорают, а молодые врачи испытывают страх. Все это представляет опасность для качества медицинских услуг и будущего института семейных врачей в целом», - сообщает Таллиннское общество семейных врачей.

По словам врачей, этим титулом они хотят напомнить департаменту, что одна из его главных ценностей – быть компетентным, готовым помочь и сотрудничать ведомством, которое оказывает поддержку своим экспертным мнением при решении проблем.

За то, чтобы вручить нелестный титул, Общество провело опрос среди семейных врачей, и «ведро» было выбрано большинство голосов.

Титул героя года на этот раз достался семейному врачу Андресу Ласну. «Молодой, с сияющими глазами и аналитическим мышлением семейный врач, который хочет видеть широкую картину развития семейной медицины и ищет возможности получить лучший обзор деятельности семейных врачей и обеспечить квалифицированную работу на первой ступени медицинской помощи», - так Общество охарактеризовало героя.