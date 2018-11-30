Зарплаты медицинских работников защитит коллективный трудовой договор

Стороны, подписавшие договор, считают самым важным – обеспечить доступность качественной медицинской помощи всем пациентам. Лучшие условия и стабильная рабочая среда мотивируют врачей и медсестер работать в Эстонии. «По выходным и ночам мы зачастую работаем в ущерб своим семьям и здоровью. Радостно, что необходимость компенсировать это понимают и работодатели», - рассказали представители медсестер и специалистов по уходу Герли Лийвет и Ийви Луйк.