Зарплаты медицинских работников защитит коллективный трудовой договор

Эстонский союз врачей, Эстонский профсоюз работников здравоохранения, Эстонский союз медсестер, Эстонский союз больниц и Эстонский союз скорой помощи подпишут сегодня новый коллективный договор, который обеспечит рост нижней планки почасовой зарплаты на следующие два года, увеличит надбавки за ночные смены, установит более высокую плату за работу по выходным, а также увеличит дополнительный отпуск, пишет Tervis.
Кроме того, были оговорены условия дополнительного профессионального обучения.
Стороны, подписавшие договор, считают самым важным – обеспечить доступность качественной медицинской помощи всем пациентам. Лучшие условия и стабильная рабочая среда мотивируют врачей и медсестер работать в Эстонии. «По выходным и ночам мы зачастую работаем в ущерб своим семьям и здоровью. Радостно, что необходимость компенсировать это понимают и работодатели», - рассказали представители медсестер и специалистов по уходу Герли Лийвет и Ийви Луйк.