Медсестрам будут платить дополнительно за работу в выходные дни и ночные часы

С 1 апреля следующего года часовая оплата медсестер в период с 22 до 6 часов утра будет на 5 процентов выше. Часовая оплата за работу по выходным с 1 апреля 2020 года увеличится на 10 процентов.

«В здравоохранении круглосуточная работа при уходе за пациентами крайне необходима. В то же время, работа в ночные часы очень сильно изнуряет как морально, так и физически, и должна достойно оплачиваться в таких видах работ, в которых ночных смен невозможно избежать. Достигнутое соглашение – четкий знак того, что в Эстонии труд работников здравоохранения стал больше цениться, чем раньше», – пояснила вице-президент Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет.

В коллективном договоре также оговорено, что помимо основного отпуска работник здравоохранения имеет право получить пять-семь календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год. Это на два дня дополнительного отпуска больше, чем раньше.

«Медсестры и работники по уходу являются самой многочисленной силой, работающей в системе здравоохранения, с которыми пациенты сталкиваются самым непосредственным и интенсивным образом, поэтому важно с помощью предложения лучших условий труда предотвратить выгорание медсестер и работников по уходу», – сказала Герли Лийвет.

С точки зрения обеспечения последовательного качества здравоохранения Союз медсестер Эстонии ценит достигнутые в ходе переговоров договоренности, потому что они поддерживают моральное здоровье медсестер и работников по уходу, уменьшают риск выгорания работников и повышают удовлетворенность работой.

«Мы выражаем признательность Больничной кассе и Союзу больниц Эстонии за то, что они изыскали возможности внести вклад в улучшение условий труда работников здравоохранения, также благодарим Союз врачей Эстонии и Профессиональный союз работников здравоохранения Эстонии за конструктивное и результативное сотрудничество», – сказала Герли Лийвет.