Общество больных раком: пациентов Сааремаа ежедневно дискриминируют

«В принципе, совет поддержал предложение руководства больницы начать предлагать лечение рака на месте, - сказал изданию председатель совета Калл Лаанет. – Конечно, такую возможность нельзя создать за одну ночь, это процесс, который требует времени».

Член правления больницы Мярт Кылли сообщил, что больница будет и дальше заниматься этим проектом и искать решения проблемы.

НКО «Сааремаское общество больных раком» (MTÜ Saaremaa Vähiühing) направило обращение совету Курессаареской больницы, в котором просит найти возможность лечить пациентов на острове: «В своей ежедневной работе с онкологическими больными и их близкими мы видим, как дискриминируют страдающих раком островитян».