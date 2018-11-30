Прогноз: 50% диабетиков в будущем не смогут получать инсулин

На сегодняшний день насчитывается примерно 400 миллионов человек с диабетом второго типа в возрасте от 20 до 79 лет. К 2030 году их число должно превысить 500 миллионов человек. И к этому моменту потребность в инсулине может вырасти на 20%. Однако примерно 50% человек, нуждающихся в инсулине (преимущественно это пациенты в Азии и Африке), не смогут его получить.