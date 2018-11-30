Жительница Литвы привезла с Украины корь

Как отметила мэр Висагинаса Даля Штраупайте, очаг заболевания был на швейном предприятии Visatex. "Ситуация началась на фабрике Visatex. Одна работница была в отпуске на Украине. Когда она вернулась, все и началось. Сначала ей не поставили диагноз - корь, ее лечили от другой болезни. Позднее, после проведения анализов, болезнь была выявлена. Но заболели работавшие рядом женщины из Шри-Ланки", – сообщила BNS мэр. Она отметила, что есть подозрения в том, что ланкийки не были привиты от кори, поэтому и заразились.