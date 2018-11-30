Жительница Литвы привезла с Украины корь

В литовском городе Висагинасе подтверждены шесть случаев заболеванию корью, сообщает BNS со ссылкой на литовский Национальный центр здоровья.
Как отметила мэр Висагинаса Даля Штраупайте, очаг заболевания был на швейном предприятии Visatex. "Ситуация началась на фабрике Visatex. Одна работница была в отпуске на Украине. Когда она вернулась, все и началось. Сначала ей не поставили диагноз - корь, ее лечили от другой болезни. Позднее, после проведения анализов, болезнь была выявлена. Но заболели работавшие рядом женщины из Шри-Ланки", – сообщила BNS мэр. Она отметила, что есть подозрения в том, что ланкийки не были привиты от кори, поэтому и заразились.
По данным мэра, на фабрике Visatex работает 116 сотрудников из Шри-Ланки. "Город не паникует, конечно, есть опасения заразиться, телефон не умолкает. Но ситуация под контролем, фабрика дезинфицировано, выдаются маски, помещения проветриваются", – сообщил Штраупайте.
В данный момент больны около десяти человек, большинство из них - в больницах, однако двое отказались от госпитализации.
В прошлом году в Литве были зарегистрированы два случая кори, в позапрошлом – 22.
В 2015 году в мире от кори скончались 134,2 тыс. человек.