В Финляндии зафиксирована корь: риску заражения подверглись свыше ста человек

Заболевший – ребенок дошкольного возраста, который, по сведениям властей, отдыхал со своей семьей на Ближнем Востоке, где вспыхнула эпидемия кори.

Заболевший ребенок не был привит от кори. Также большинство из тех, кто подвергся риску заражения, не прошли вакцинацию или были привиты с изъянами.

Власти начали вчера выяснять, кто мог подвергнуться риску заражения, и эта работа продолжается по сей день.