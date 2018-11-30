Пт, 30.11.2018
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В Финляндии зафиксирована корь: риску заражения подверглись свыше ста человек

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Корь.

ФОТО: Corbis/Scanpix

В местечке Луото в Финляндии зафиксирован случай кори. Риску заражения подверглись в общей сложности более ста человек, передает Yle

Заболевший – ребенок дошкольного возраста, который, по сведениям властей, отдыхал со своей семьей на Ближнем Востоке, где вспыхнула эпидемия кори. 

Заболевший ребенок не был привит от кори. Также большинство из тех, кто подвергся риску заражения, не прошли вакцинацию или были привиты с изъянами.

Власти начали вчера выяснять, кто мог подвергнуться риску заражения, и эта работа продолжается по сей день. 

В то же время власти успокаивают, что угрозы общенациональной эпидемии нет.

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