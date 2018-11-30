Ученые назвали специю, повышающую выносливость сердца

"Мы показали, что куркумин повышает уровень активности гена Nrf2, отвечающего за борьбу с оксидантами в клетках сердечной мышцы и в других мускулах. Подобная стратегия может значительно улучшить качество жизни людей, страдающих от проблем с сердцем", — заявил Ахмед Вафи (Ahmed Wafi) из Университета штата Небраска в Омахе (США).

Карри и многие другие приправы на базе куркумы, как недавно обнаружили ученые, не только улучшают вид и вкус пищи, но и обладают массой скрытых полезных свойств. К примеру, год назад биологи из США выяснили, что ее можно использовать для доставки средств химиотерапии в раковые клетки.

Еще раньше другие научные коллективы показали, что куркумин, главный компонент этой приправы, помогает организму бороться с воспалениями и связанными с ними болезнями, а также защищает от слепоты и слабоумия. С другой стороны, многие исследователи считают, что никаких полезных эффектов у этого вещества нет, так как оно почти нерастворимо в воде и плохо просачивается в кровоток.

Вафи и его коллеги выявили еще одно полезное свойство куркумы и раскрыли молекулярные механизмы ее действия на организм, наблюдая за тем, как главное действующее вещество этой приправы влияло на работу сердца нескольких мышей.

Коронарная артерия этих грызунов была зашита таким образом, что их левый желудочек оставался постоянно переполненным и не мог прокачать через себя больше половины обычного объема. Подобные искусственные нарушения в работе кровеносной системы, рассказывают ученые, имитировали то, что происходит в сердце людей, страдающих от самых распространенных форм сердечной недостаточности.

В состоянии покоя эти нарушения не сильно сказываются на жизни человека, однако при появлении даже малейших нагрузок его сердце перегружается и он быстро устает. Ученые отмечают, что подобные проблемы в работе сердца могут быть вызваны или усугубляться воспалениями.

Руководствуясь этой идеей, Вафи и его коллеги проверили, как большие дозы куркумы повлияют на работу сердца мышей с частично зашитой артерией. Для этого они встроили в их кожу специальную помпу, которая постоянно закачивала небольшие дозы куркумина, и наблюдали за изменениями в выносливости животных на протяжении последующих пяти месяцев.

Как показали опыты, индийская специя действительно заметно улучшала работу сердца грызунов. Они начали проходить примерно в 1,5 раза больше расстояния по беговой дорожке, чем их сородичи, получавшие инъекции "пустышки", и при этом бегали на 20-30% быстрее.

Молекулы куркумина повышали активность гена Nrf2, отвечающего за борьбу с воспалениями и оксидантами, а также двух других связанных с ними участков ДНК — HO-1 и SOD2.