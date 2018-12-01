Проблемы со сном у детей: ученые предложили простое решение

Дети, проводящие много времени на живота, лучше спят. Это доказало исследование 22 шестимесячных детей. Если родители часто выкладывали их на живот, они были более активными в течение дня и лучше спали, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
По словам ученых Университета Мичигана, недостаточный уровень физической активности в дневное время суток может вылиться в проблемы со сном у ребенка. Положение на животе достаточно утомительно и представляет непростую задачу для двигательных функций ребенка. В результате развивается моторика, ребенок быстрее достигает важных возрастных показателей.
Это позволяет проще осваивать язык, социальные навыки и поддерживать нормальный вес ребенка (важно с точки зрения снижения риска ожирения в дальнейшем). Исследования показали: есть связь между недостаточной физической активностью днем, сокращенным объемом сна, частым кормлением ночью.