Сегодня всемирный День борьбы со СПИДом
1 декабря 2018, 12:12
Сегодня, 1 декабря, во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом.
По данным Википедии, это международный день ООН, который впервые был провозглашен ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС.
День учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. Многие государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в этот день проводят просветительские и диагностические мероприятия.
По оценкам ЮНЭЙДС 2004 года, 35,7 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ, из них 26 миллионов — работающие люди.