Сегодня всемирный День борьбы со СПИДом

По данным Википедии, это международный день ООН, который впервые был провозглашен ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС.

День учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. Многие государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в этот день проводят просветительские и диагностические мероприятия.