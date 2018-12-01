Врачи: пора от разговоров перейти к делу

В приводимом BNS заявлении Союз врачей отмечает, что система здравоохранения в Эстонии нуждается в продуманном и сбалансированном управлении, а также в мотивированных изменениях.

«Услуги врачей-специалистов, семейных врачей, экстренной медицины важны в равной мере и развивать их необходимо как одно целое. Каждое из звеньев системы здравоохранения должно полноценно выполнять свою работу и нельзя латать прорехи в одной сфере за счет другой», - подчеркнул Союз врачей Эстонии, предлагая свою помощь в координации сотрудничества между этими сферами.

Союз врачей предлагает установить четкие правила, в соответствии с которыми пациенты должны знать, с какими жалобами куда надо обращаться.

Для того, чтобы избавиться от очередей к врачам, надо с перспективой на несколько ближайших лет составить конкретную программу действий и на ее основе составить бюджет Больничной кассы, соответственно расставив приоритеты.

«Вносим министру здоровья и труда предложение — в сотрудничестве с врачами формировать очередь на прием к врачам исходя из состояния здоровья человека», - отмечается в заявлении.

Союз врачей здоровья признал, что ныне действующая система здравоохранения в интернете несовершенна и неуклюжа. «Прежде чем инвестировать в новые услуги посредством интернета надо основательно обновить систему электронной истории болезней, сделать из нее современную базу данных, которая работала бы как реальное средство принятия решений», - подчеркнул союз.