Пластырь поможет восстановиться после сердечного приступа

Во время сердечного приступа кровь перестает поступать в отдельные части сердечной мышцы. Это приводит к смерти клеток и повреждениям органа в целом. В итоге сердце уже не может работать на 100%. При этом известно, что стволовые и незрелые клетки способны обратить полученные повреждения вспять. Проблема возникает с методом доставки.