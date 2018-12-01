Ученые узнали, к каким последствиям приводит даже незначительный недосып

Эти выводы были сделаны по итогам опросов десятков добровольцев. 42 добровольца были распределены по группам. Первая группа сохраняла привычный режим сна (почти 7 часов сна за ночь), а вторая урезала продолжительность ночного сна на 2-4 часа на протяжении двух дней (в среднем 4,5 часа сна за ночь).

До и после активной фазы эксперимента добровольцы должны были оценить разные продукты, при этом прослушивая неприятные звуки. Это вызывало раздражение и злобу. Оказалось, наиболее выраженная негативная реакция наблюдалась у второй группы. И изменение звукового сопровождения показало, что уровень злобы и раздражительности никак не снижался, если человек мало спал. Усталость на 50% обуславливала выявленный эффект.