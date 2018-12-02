Сходи на тренировку – поддержи 14-летнюю жительницу Тарту!

Однако, чтобы мечта Аделе сбылась, она должна в течение как минимум двух лет регулярно и много заниматься физиотерапией и водным лечением, за которые с помощью жертвователей помогает платить Детский фонд.

К фонду присоединились три спортклуба MyFitness в Тарту, которые блягодаря поддержке своих клиентов передадут деньги на лечение Аделе.

MyFitness ежегодно перед праздниками поддерживает различные организации и общества Эстонии, и в этом году такая помощь будет адресована 14-летней жительнице Тарту.

Каждый, кто сделает пожертвование, будет участвовать в лотерее MyFitness. «С помощью маленьких добрых дел мы можем многого добиться – приходи и поддержи Аделе!» - призывает руководитель обслуживания клубов Мари Хельстейн.