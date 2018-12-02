Сходи на тренировку – поддержи 14-летнюю жительницу Тарту!

Аделе 14 лет и у нее церебральный паралич, пишет Sõbranna. Девочке сделали операцию, которая в долгосрочной перспективе улучшит ее умение ходить и даст возможность преодолевать большие расстояния и активно участвовать в жизни.
Однако, чтобы мечта Аделе сбылась, она должна в течение как минимум двух лет регулярно и много заниматься физиотерапией и водным лечением, за которые с помощью жертвователей помогает платить Детский фонд.
К фонду присоединились три спортклуба MyFitness в Тарту, которые блягодаря поддержке своих клиентов передадут деньги на лечение Аделе.
MyFitness ежегодно перед праздниками поддерживает различные организации и общества Эстонии, и в этом году такая помощь будет адресована 14-летней жительнице Тарту.
Каждый, кто сделает пожертвование, будет участвовать в лотерее MyFitness. «С помощью маленьких добрых дел мы можем многого добиться – приходи и поддержи Аделе!» - призывает руководитель обслуживания клубов Мари Хельстейн.
Стратегический руководитель Детского фонда Кюллике Хейн надеется, что сотрудничество двух организаций продолжится, и в будущем другие клубы присоединятся к благотворительной кампании.