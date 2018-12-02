"У него нет рук, ног и головки, чтобы позаботиться о себе...": трагическая и вдохновляющая история латвийской семьи

В первый год жизни у Куртса были приступы с утра и до позднего вечера, мы с мужем по очереди ночами держали его на руках, потому что у него были беспрерывные судороги, и он был подключен к аппарату.

Мы уехали в Германию, и нам выписали счет на 35 000 евро... У кого в 23 года есть такие деньги?

И эти комментарии: "Продайте квартиру, посмотрите, на какой машине они ездят...". Но нам же надо передвигаться, неужели теперь я должна ездить на старых "Жигулях"? Может, разумнее все-таки собрать деньги и купить машину, которую не надо все время чинить...

Я не могу рисковать. Если мне надо попасть в больницу - значит, это важно, я не могу по дороге еще и чинить машину.

Тогда нам помогли ziedot.lv. В людях так много любви. Но много и тех, кто потом лезет и комментирует, что ты делаешь неправильно. А к этим деньгам у нас никогда и прямого доступа-то не было.

- Есть ли у тебя мечта о будущем проекта KURTS coffee?

- И я, и муж реализовались в профессии, KURTS coffee - это проект для поддержки Куртса.

Моей мечтой было, чтобы Куртс стал работником своего кафе, и таким образом у него была бы официальная зарплата и трудовой стаж - мы могли бы запросить у государства перерасчет поддержки.

Что бы в жизни ни случилось, был бы этот бизнес, который работал бы на его социальный налог, и у него была бы нормальная пенсия.

Но так не получается. Ребенок-инвалид - это совсем другая категория, он может быть сотрудником, но ему не полагается пенсия, там какая-то другая система.

Я не могу объяснить подробно, но все не так просто. На данный момент средства от KURTS coffee получаю я на накопительный счет, откуда использую их по назначению для Куртса.

- На твой взгляд, в чем главная ценность этого проекта?

- Главное благо на самом деле - это не финансы. Гораздо важнее эмоциональная поддержка и то, что своей историей я могу помочь и другим мамочкам.

Люди никогда не могут знать всего. Мне очень нравится, когда кто-то приходит с советами. Конечно, бывают и откровенные глупости, но бывает и драгоценная информация.

Например, через кафе клиенты моего мужа узнали о Куртсе.

И они говорят; Кетия, у нас есть очень хороший врач в Москве. Он один из лучших неврологов в мире, именно по эпилепсии. И они предложили поехать к нему в Москву на обследования.

Для меня сейчас это очень важно. Возможно, не было бы проекта KURTS coffee - мы бы никогда не попали к одному из лучших в мире врачей.