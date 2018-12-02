Ученый: безопасная порция картошки-фри существует

Профессор Гарвардского Университета Эрик Римм в результате своих исследований пришел к выводу о том, что безопасная порция картошки-фри все-таки существуе, и рассчитал точное количество долек жареного картофеля, которые можно позволить себе, не опасаясь за фигуру и организм. Ученый заявил, что безопасной может считаться порция картошки-фри, включающая шесть долек, – разумеется, съеденная только один раз, без добавки.

Кроме того, расчеты эксперта показывают, что безопаснее всего употреблять картошку-фри не чаще одного раза в неделю. Употребление картофеля фри увеличивает уровень сахара в крови, а также провоцирует развитие гипертонии у мужчин и женщин, - это показали последние научные исследования. Причем риск подобных нарушений возникает, если человек съедает две стандартные порции картошки-фри в неделю, констатируют исследователи.