Смотрите, насколько грязный среднестатистический телефон
3 декабря 2018, 13:24
Абердинский университет обследовал 50 мобильных телефонов на предмет бактериального загрязнения. Оказалось, телефоны грязнее сидения унитаза.
Самые грязные - телефоны в кожаных чехлах (особенно тех, что сочетают функции чехла и кошелька). На них почти в 17 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза, передает Meddaily со ссылкой на The Daily Mail. Пластиковые чехлы были чище, но уровень все равно превышал показатели сидений унитаза более чем в шесть раз.
Проблема заключается в том, что многие берут с собой телефон в уборную. Там бактерии с ручек, сидения унитаза могут попасть на телефон. Притом, лишь 20% человек очищают телефоны после посещения туалета. Впрочем, иногда бактерии приходят от других людей, например, через рукопожатие.