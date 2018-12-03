Пн, 3.12.2018
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Смотрите, насколько грязный среднестатистический телефон

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Телефон. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Абердинский университет обследовал 50 мобильных телефонов на предмет бактериального загрязнения. Оказалось, телефоны грязнее сидения унитаза.

Самые грязные - телефоны в кожаных чехлах (особенно тех, что сочетают функции чехла и кошелька). На них почти в 17 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза, передает Meddaily со ссылкой на The Daily Mail. Пластиковые чехлы были чище, но уровень все равно превышал показатели сидений унитаза более чем в шесть раз.

Проблема заключается в том, что многие берут с собой телефон в уборную. Там бактерии с ручек, сидения унитаза могут попасть на телефон. Притом, лишь 20% человек очищают телефоны после посещения туалета. Впрочем, иногда бактерии приходят от других людей, например, через рукопожатие.

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