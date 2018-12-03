Смотрите, насколько грязный среднестатистический телефон

Самые грязные - телефоны в кожаных чехлах (особенно тех, что сочетают функции чехла и кошелька). На них почти в 17 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза, передает Meddaily со ссылкой на The Daily Mail. Пластиковые чехлы были чище, но уровень все равно превышал показатели сидений унитаза более чем в шесть раз.