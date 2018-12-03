Сегодня отмечают Международный день людей с особыми потребностями

Эстония ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов в 2012 году. Этим государство взяло на себя обязательство защищать права людей с особыми потребностями и улучшать их жизнь.

В ЕС проживает более 80 миллионов человек с инвалидностью. Чтобы они могли жить как можно более полной жизнью, у них должен быть доступ к необходимым продуктам и услугам. Идея Международного дня людей с особыми потребностями состоит в том, чтобы говорить о жизни таких людей и их проблемах в разных сферах, таких, как образование, работа, транспорт, досуг. Не обходят стороной и вопросы толерантности и дискриминации, обсуждают, что каждый житель может сделать для того, чтобы облегчить положение людей, имеющих инвалидность.

В нынешнем году Эстонская палата людей с ограниченными возможностями составила рапорт «Жизнь людей с ограниченными возможностями в Эстонии», в котором указала на важные недостатки в вопросе исполнения конвенции и ясно показала, как много проблем на самом деле у людей с недостатками здоровья и их близких. «Например, до недавнего времени в Эстонии отсутствовал механизм конвенционного надзора, это значит, что людям с недостатками здоровья было некуда обратиться, чтобы защитить свои права. – рассказала исполнительный директор Палаты Аннели Хабихт. – Но сегодня с радостью можно сказать, что благодаря общим усилиям Палаты людей с ограниченными возможностями, входящих в нее организаций, канцлера юстиции и Минсоцдел с 1 января 2019 года надзор за применением конвенции начнет осуществлять канцлер юстиции. Это дает новую надежду, что в Эстонии наконец-то переведут права людей с недостатками здоровья из документов в реальную жизнь».

По состоянию на 2018 год в Эстонии проживают более 157 000 людей с ограниченными возможностями, что составляет 12% от всего населения. Конвенцию ООН помимо Эстонии ратифицировали еще 174 страны.