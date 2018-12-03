Эстонская статистика: какова вероятность получить инфаркт?

В прошлом году из тех, кто попал в больницу с инфарктом, умерли 3,8% пациентов. Данные Института показывают, что за последние три года число пациентов с инфарктом оставалось более-менее стабильным – в год более 2800 человек, 59% мужчины и 41% - женщины.

В то же время, риск получить инфаркт у мужчин возрастает в более раннем возрасте, чем у женщин. Так, если у 50-54 – летних женщин этот риск составляет 1-2%, то мужчины рискуют в несколько раз больше, хотя за последние годы их показатель и снизился с 9,6% до 6,4%.