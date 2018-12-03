Ученые придумали, чем заменить биопсию

Обычно медики используют биологические характеристики опухолей для наблюдения за прогрессом недуга и реакцией опухоли на терапию. Сотрудники Китайской академии наук и госпиталя Университета Сунь Ятсена разработали компьютерную модель для проведения оценки на основе характеристик тканей, установленных по изображению пораженной области. Как пишет MedDaily со ссылкой на Xinhua, метод станет отличной альтернативой биопсии, проводимой раковым больным.
Ученые сфокусировали внимание на опухолях прямой кишки. Они использовали данные 345 пациентов с этой проблемой, которым проводили МРТ с контрастом. В первичное исследование эксперты включили характеристики, полученные по изображениям опухолей 197 пациентов. Было выделено пять основных характеристик в качестве маркеров роста, распространения клеток опухоли.
С этими биомаркерами собрали компьютерную модель, через которую "прогнали" изображения тканей других 148 пациентов. Через две недели эти пациенты прошли инвазивную процедуру для оценки развития рака. Оказалось, точность неинвазивного метода составляла более 60%. Сейчас методику также проверяют на раке груди, яичников и мозга. Помимо МРТ, специалисты могут использовать данные УЗИ и КТ.