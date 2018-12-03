Ученые придумали, чем заменить биопсию

Ученые сфокусировали внимание на опухолях прямой кишки. Они использовали данные 345 пациентов с этой проблемой, которым проводили МРТ с контрастом. В первичное исследование эксперты включили характеристики, полученные по изображениям опухолей 197 пациентов. Было выделено пять основных характеристик в качестве маркеров роста, распространения клеток опухоли.

С этими биомаркерами собрали компьютерную модель, через которую "прогнали" изображения тканей других 148 пациентов. Через две недели эти пациенты прошли инвазивную процедуру для оценки развития рака. Оказалось, точность неинвазивного метода составляла более 60%. Сейчас методику также проверяют на раке груди, яичников и мозга. Помимо МРТ, специалисты могут использовать данные УЗИ и КТ.