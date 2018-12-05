Удар копытом спас наездника от рака

Во время работы в Австралии 21-летнего Райана О’Коннора лягнула скаковая лошадь Карлаки Мисс. После удара он начал страдать от болей в спине и решил обратиться к врачу.

При осмотре у него обнаружили рак яичка. «Тогда я был в хорошей форме, но никогда не чувствовал себя нормально, — вспоминает О’Коннор. — Оказалось, что у меня опухоль размером девять сантиметров».

Если бы не травма, жокей мог не заметить злокачественного новообразования и запустить болезнь. «Этот вид рака относится к одному из самых агрессивных по скорости распространения, так что это даже к лучшему, что меня лягнула лошадь», — говорит молодой человек.

О’Коннора прооперировали, опухоль была удалена. После курса радиотерапии его признали полностью здоровым, однако теперь ему придется проходить регулярные обследования, чтобы убедиться, что рак не вернулся.