Каждый четвертый человек сталкивается с психическими расстройствами

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, статистика показательна и заставляет задуматься. «По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый четвертый человек в течение жизни сталкивается с психическими расстройствами в легкой или тяжелой форме и это совершенно естественно, и именно поэтому название кампании – “Все нормально”. Мы все думаем и действуем по-разному и это часть жизни, которой не стоит опасаться. Иногда это может быть связано с физическим, а иногда с психическим здоровьем. Кампания обращает внимание на психические особенности, с которыми многие люди сталкиваются каждый день. В ходе кампании своими историями и советами поделятся люди с теми или иными психическими особенностями, которые живут среди нас», – сказала Сиккут.

Министр также обратила внимание и на то, что несмотря на особые потребности некоторых людей, никто не имеет права исключать их из общества или лишать работы. «Конечно, эта тема не для обсуждения в четырех стенах. Эта тема нуждается во внимании, понимании и в разрушении мифов. Нельзя забывать о необходимости вовлечения в равной степени всех людей, особенно в условиях растущей безработицы», – добавила Сиккут.

Председатель Эстонского общества людей с синдромом Аспергера, автор книги «Сущность аутизма» Каарель Вескис добавил, что помимо существования особых потребностей необходимо также принять наличие такого понятия как неврологическое разнообразие или нейродиверситет. «У каждого человека разные таланты, способности и потенциал. А также разными могут быть и реакции на стресс, явления и события в жизни. Это необходимо для существования успешного и разнообразного общества», – сказал Вескис.

По его словам, в обществе уделяется большое внимание правам различных меньшинств, однако о нейрологическом многообразии говорится редко. «Многие люди с нейрологическими особенностями этого не осознают. А когда они это понимают, они превращаются в мощную силу, оберегающую тех, кто сам этого сделать не может», – отметил Каарель Вескис.

С историями людей, которые воспринимают мир иначе, можно ознакомиться на странице tegijad.ee. Своим опытом делятся, например, председатель Эстонского общества людей с синдромом Аспергера Каарель Вескис, художник Уку Вахур и исполнительный директор агенства Mixd Меэлис Эесоя. Также рекомендациями делятся руководитель Центра детского душевного здоровья Таллиннской детской больницы Анне Клейнберг и основательница школы Аутизма Ивика Мяги.

Социальная кампания «Все нормально» финансируется из Европейского социального фонда по заказу Министерства социальных дел. Кампания стартует по всей Эстонии в декабре. Своими историями и советами поделятся люди с особыми психическими потребностями, а специалисты помогут взглянуть на тему шире. С историями и рекомендациями можно ознакомиться на странице www.tegijad.ee. Материалы также доступны и на русском языке.