У известного антибиотика обнаружились уникальные свойства

Его проверили на старых червях Caenorhabditis elegans. Препарат предотвращал накопление токсических белков, альфа-синуклеина и бета-амилоида, в нервной ткани. Это в теории спасет от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В норме количество белка внутри клеток и вне их регулируется в ходе протеостаза, течение которого с возрастом может нарушаться. Ученые поняли, как усилить этот процесс, продлив жизнь. Антибиотик проверили на червях, уже имеющих нарушения в протеостазе.