Ср, 5.12.2018
  • Здоровье
  • У известного антибиотика обнаружились уникальные свойства

У известного антибиотика обнаружились уникальные свойства

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Антибиотик. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Институт Скриппса обратил внимание на давно известный антибиотик как на средство, способное победить нейродегенеративные недуги и увеличить продолжительность жизни, передает "Hi-News.RU". В центре внимания оказался миноциклин, передает MEDdaily со ссылкой на Hi-News.RU.

Его проверили на старых червях Caenorhabditis elegans. Препарат предотвращал накопление токсических белков, альфа-синуклеина и бета-амилоида, в нервной ткани. Это в теории спасет от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В норме количество белка внутри клеток и вне их регулируется в ходе протеостаза, течение которого с возрастом может нарушаться. Ученые поняли, как усилить этот процесс, продлив жизнь. Антибиотик проверили на червях, уже имеющих нарушения в протеостазе.

Оказалось, вне зависимости от возраста червей, у всех особей, получивших миноциклин, накопление белков уменьшалось. Антибиотик не ускорял расщепление белков, а блокировал работу рибосом, тем самым, снижая выработку белков в клетках.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ