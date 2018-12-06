Эстонские целебные травы в несколько раз чище азиатских

По мнению эстонских специалистов, местные целебные растения намного более чистые и действенные по сравнению с самыми популярнымив мире травами из Азии, пишет Maaelu. При правильном маркетинге эстонские растения могли бы стоить дороже, чем сейчас.
Азия многим кажется чудесным местом, где можно найти душевный покой, себя, любовь. Продукты, выращенные в Азии, вызывают у западных людей особое доверие, считается, что именно азиатские травы и чаи принесут здоровье. Так ли это на самом деле?
Владелец хутора «Кубья Юрдиталу» Кристьян Сандер считает, что азиатские растения популярны из-за желания людей найти что-то особенное где-то далеко. «Получают плохо выглядящие, полные остатков пестицидов растения. Все эстонские растения подходят для мирового рыка – вопрос в маркетинге. У эстонских растений очень высокое качество», - подтвердил Сандер.
Хозяйка «Карепа Равитаймеала» Катрин Луке добавляет, что за границей почти все растения выращивают в больших количествах, собирают комбайнами и измельчают машинами. Это означает, что их качество не сравнимо с качеством эстонских трав, которые выросли в чистой природе.
Минус Эстонии в данном случае – ее маленькая территория. Из-за нее нас сложно ворваться на мировой рынок со своими растениями, которые невозможно вырастить в большом количестве, кроме того, многие природные зоны исчезают, на месте лугов появляются пастбища и рапсовые поля.
Луке знает, какие целебные травы стоило бы экспортировать Эстонии: «Если кто-то может вырастить и рискнуть, то подойдут мята, ромашка, листья черной смороды. Из лесных растений: сосновые иглы, березовые листья, малина, ягоды шиповника».
Сейчас в Эстонию из-за границы привозят много целебных растений, вкусовых растительных добавок и чаев. Многие из них можно было вырастить в нашей стране, и их качество было бы выше. Мы могли бы выращивать ромашку, тимьян, перечную мяту, базилик, ягоды можжевельника и т.д.
По словам Сандера, из эстонских трав для чаев больше всего подходят ромашка, календула, перечная мята. Луке добавляет к этому списку листья черный смороды, иван-чай, первоцвет, липу и душицу. Хороши будут в горячем напитке ягоды шиповника, монарда, базилик и тимьян лимоннопахнущий.
Поскольку во всем мире растет цена на выращенную в чистой природе продукцию, по мнению производителей растений, нашу страну все же стоит представить на рынке как поставщика целебных трав. Катрин Луке отмечает, что в Эстонии много поставщиков и интернет-магазинов, которые продают иноземные растения и чаи: «Было бы хорошо, чтобы мы сами здесь в Эстонии употребляли выращенные на нашей земле растения, а не привезенные из России или Китая». Она добавила, что этой темой доджны заниматься чиновники, а те, кто хочет прорваться на мировой рынок, сумеют это сделать. Потенциал и надежда на это есть.