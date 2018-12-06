Эстонские целебные травы в несколько раз чище азиатских

Азия многим кажется чудесным местом, где можно найти душевный покой, себя, любовь. Продукты, выращенные в Азии, вызывают у западных людей особое доверие, считается, что именно азиатские травы и чаи принесут здоровье. Так ли это на самом деле?

Владелец хутора «Кубья Юрдиталу» Кристьян Сандер считает, что азиатские растения популярны из-за желания людей найти что-то особенное где-то далеко. «Получают плохо выглядящие, полные остатков пестицидов растения. Все эстонские растения подходят для мирового рыка – вопрос в маркетинге. У эстонских растений очень высокое качество», - подтвердил Сандер.

Хозяйка «Карепа Равитаймеала» Катрин Луке добавляет, что за границей почти все растения выращивают в больших количествах, собирают комбайнами и измельчают машинами. Это означает, что их качество не сравнимо с качеством эстонских трав, которые выросли в чистой природе.

Минус Эстонии в данном случае – ее маленькая территория. Из-за нее нас сложно ворваться на мировой рынок со своими растениями, которые невозможно вырастить в большом количестве, кроме того, многие природные зоны исчезают, на месте лугов появляются пастбища и рапсовые поля.

Луке знает, какие целебные травы стоило бы экспортировать Эстонии: «Если кто-то может вырастить и рискнуть, то подойдут мята, ромашка, листья черной смороды. Из лесных растений: сосновые иглы, березовые листья, малина, ягоды шиповника».

Сейчас в Эстонию из-за границы привозят много целебных растений, вкусовых растительных добавок и чаев. Многие из них можно было вырастить в нашей стране, и их качество было бы выше. Мы могли бы выращивать ромашку, тимьян, перечную мяту, базилик, ягоды можжевельника и т.д.

По словам Сандера, из эстонских трав для чаев больше всего подходят ромашка, календула, перечная мята. Луке добавляет к этому списку листья черный смороды, иван-чай, первоцвет, липу и душицу. Хороши будут в горячем напитке ягоды шиповника, монарда, базилик и тимьян лимоннопахнущий.