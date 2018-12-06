Слишком хорошо, чтобы быть правдой: как распознать «чудо-продукт»?

Для того, чтобы продукт продавался законно, о его продаже в Эстонии нужно сообщить в VTA. Если этого не сделано, то оборот продукта считается незаконным.

По словам главного специалиста отдела пищевой продукции в департаменте Айрики Салуметс, при покупке пищевых добавок нужно быть особенно внимательным. «Покупая пищевые добавки в интернете, важно ознакомиться с информацией о производителе. До того, как заказать продукт в интернет-магазине, стоит убедиться, что товар и продавец заслуживают доверия. Желательно избегать интернет-страниц, по которым невозможно точно определить, что это за предприятие и где оно находится, - говорит Салуметс. - К нам потребители обращались с жалобами на пищевые добавки, которые считали небезопасными или незаконными. Часто жалуются и на агрессивные продажи».

Есть несколько признаков, по которым можно определить «чудо-товар»: Рекламирующий добавку текст на эстонском языке имеет грамматические ошибки.

В предложении о продаже продукта обозначена скидка, которая действует до какого-то времени. Например, до определенного часа или числа.

Продукту приписывают невероятные свойства, например, утверждают, что он поможет похудеть без усилий.

Положительные комментарии потребителей, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой: «Очень рекомендую! Употребляла продукт два месяца и потеряла семь килограммов. После беременности снова начну».

Нет точной информации о содержащихся в продукте веществах и их количестве.

Отсутствует название фирмы и контактные данные.

Особенно популярны различные пищевые добавки в холодное время года. Важно помнить, что подобные продукты должны быть дополнением к нормальной еде, а не ее заменой. Кроме того, здоровье начинается с продуманного меню и достаточной двигательной активности, так что, до того, как начать пить БАДы, стоит проконсультироваться со специалистом.