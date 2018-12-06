Прививка от гриппа вызвала редкий побочный эффект

Вместе со своей женой Моник Шейн сделал себе прививку от гриппа 2 ноября для того, чтобы случайно не заразить этой болезнью своего восьмимесячного сына. И уже очень скоро у мужчины появились странные ощущения, из-за которых он потерял чувствительность рук и ног. Скорая помощь доставила его в больницу, и четыре дня этот пациент пребывал в отделении реанимации на аппаратах искусственного обеспечения, пока местные врачи пытались разобраться, что же с ним случилось.

Оказалось, Шейн стал жертвой синдрома Гийена-Барре, который, по оценкам экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний США, является экстремально редким побочным эффектом прививок от гриппа. Мужчина все еще находится в больнице, и его друг рассказал, что конца этому не видно. Несчастному предстоит очень долгое по времени выздоровление. Но медики обращаются к другим людям с настоятельной просьбой из-за данной истории ни в коем случае не отказываться от прививок против гриппа, ведь научно доказано, что они спасают сотни тысяч жизней каждую зиму. Ну а подобные побочные эффекты можно отнести к категории исключений, которые только подтверждают правило.