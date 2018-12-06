Разработан крохотный датчик, способный защитить от рака кожи

Самый маленький в мире сканер ультрафиолетового излучения с высокой степенью точности может сообщить людям в режиме реального времени не только о воздействии опасных солнечных лучей, но и об уровне загрязнения, влажности и даже аллергенов. В общем, обо всем том, что представляет угрозу для их кожи.

Испытания этого сенсора в настоящее время проводят исследователи из Northwestern University. Девайс можно в прямом смысле прикрепить к ногтю, прицепить на головной убор или просто повесить на цепочку. Его создатели надеются, что он поможет людям защититься от ультрафиолетового излучения солнца, которое провоцирует сотни тысяч новых случаев опухолей кожи каждый год.

Сообщается, что этот сенсор является практически неуничтожаемым, он положительно влияет на защиту кожи и даже может помочь врачам определить дозировку световой терапии от псориаза и других подобных расстройств для пациентов. Ожидается, что сенсор поможет защитить своих пользователей от базальноклеточной карциномы и злокачественной меланомы. Хотя сегодня в распоряжении человечества имеются солнцезащитные средства, количество жертв рака кожи постоянно растет. Так в 1999 году в США было зарегистрировано 40 777 случаев злокачественной меланомы, а в 2016 – уже 80 442. Еще одним известным фактором риска рака кожи является солярий.