Не любыми напитками можно запивать лекарства

Вот список напитков, которые нельзя сочетать с лекарствами:

Алкоголь. Его употребление повышает кислотность в желудке, и в результате расщепление лекарств может ускориться. Ответная реакция организма при этом может оказаться непредсказуемой. Самый тяжелый удар в таком случае приходится на печень.

Грейпфрутовый сок. Этот напиток блокирует синтез фермента CYP3A4, ответственный за всасывание лекарств в ЖКТ. Иначе говоря, сок просто делает препараты бесполезными, не действующими. Грейпфрутовый сок нейтрализует эффект контрацептивов, антигистаминных, противосудорожных, обезболивающих препаратов, лекарств для снижения холестерина, антидепрессантов.

Кофе. Данный напиток быстро выводит из организма антибиотики, что в разы снижает их эффективность. Кофе в компании с болеутоляющими – адская смесь: при таком сочетании серьезно повышается вероятность токсичного действия медикаментов, особенно опасного для печени, почек и сердца.

Чай. Вещество танин в составе чая обладает способностью связывать железо. По этой причине чай – напиток, совершенно не подходящий для запивания лекарств от железодефицитной анемии. Кроме того чай не сочетается с препаратами, назначаемыми для лечения расстройств нервной системы.

Газировка. Обилие сахара и углекислого газа в газировке вызывают брожение. При этом действие лекарств может как сильно замедляться, так и наоборот, проявляться в слишком значительной степени.