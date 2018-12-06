Министр: люди должны получать помощь у себя дома или неподалеку от него

Кроме того, передает BNS, людям, ухаживающим за своими близкими, будет предложена еще большая поддержка, а также будет пересмотрено финансирование системы социальной защиты в местных самоуправлениях, в том числе и вклад людей в оплату социальных услуг.

По мнению министра социальной защиты Кайи Ивы, важно поддерживать людей, ухаживающих за своими близкими для того, чтобы они могли совмещать уход и самореализацию. «В Эстонии проживает множество людей, которые ухаживают дома за своими членами семьи, однако из-за необходимости в систематическом уходе за близкими у них не остается достаточно времени и сил на себя. В таких случаях наша система попечительства должна предлагать необходимую помощь. Цель – уменьшить нагрузку по уходу семей до такой степени, чтобы у тех, кто ухаживает за своими близкими была бы возможность исполнять и свои желания, а их близким в это же время была бы предложена качественная поддержка», – сказала Кайа Ива.

По данным эстонского социального исследования, проведенного в 2016 году, около 65 000 человек помогали своим близким или ухаживали за ними. Среди тех, кто помогал или ухаживал было 5 500 несовершеннолетних и около 42 500 людей в возрасте 18 лет и старше. «В создаваемой системе долгосрочного ухода у людей, которые ухаживают за своими близкими будет важная роль и им необходимо предложить поддержку для того, чтобы уменьшить негативное влияние ухода за близкими людьми на их здоровье, а также на социальное и финансовое благополучие», – добавила министр.

Теперь будет необходимо более плотно заняться услугами, которые поддерживают проживание дома и услугами на базе общины, а также созданием и развитием домов с необходимыми услугами. «В Эстонии есть юркие местные самоуправления, которые разрешили у себя начинания на базе общины, например, дома с услугами в Имавере или Вийратс, где у людей есть возможность снять квартиру в доме, в котором предоставляются опорные услуги. Однако еще есть регионы, которые нуждаются в развитии. Люди хотят как можно дольше жить у себя дома. На практике на услуги на базе учреждений направляют также и тех людей, которые не нуждаются в услугах по уходу круглосуточно. Они могли бы справляться у себя дома при меньшей поддержке и помощи. Поэтому необходимо в значительной мере увеличить количество услуг для проживания в собственном жилье. В том числе необходимо заняться доступностью сестринской помощи», – сказала Кайа Ива.