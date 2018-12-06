Министр: люди должны получать помощь у себя дома или неподалеку от него

Создаваемая система долгосрочного ухода касается как детей, так и людей трудоспособного возраста, а также пожилых, сообщило Министерство социальных дел в связи с тем, что правительство одобрило пакет изменений в системе долгосрочного ухода, при помощи которых планируется и дальше развивать те услуги, которые поддерживают проживание дома.
Кроме того, передает BNS, людям, ухаживающим за своими близкими, будет предложена еще большая поддержка, а также будет пересмотрено финансирование системы социальной защиты в местных самоуправлениях, в том числе и вклад людей в оплату социальных услуг.
По мнению министра социальной защиты Кайи Ивы, важно поддерживать людей, ухаживающих за своими близкими для того, чтобы они могли совмещать уход и самореализацию. «В Эстонии проживает множество людей, которые ухаживают дома за своими членами семьи, однако из-за необходимости в систематическом уходе за близкими у них не остается достаточно времени и сил на себя. В таких случаях наша система попечительства должна предлагать необходимую помощь. Цель – уменьшить нагрузку по уходу семей до такой степени, чтобы у тех, кто ухаживает за своими близкими была бы возможность исполнять и свои желания, а их близким в это же время была бы предложена качественная поддержка», – сказала Кайа Ива.
По данным эстонского социального исследования, проведенного в 2016 году, около 65 000 человек помогали своим близким или ухаживали за ними. Среди тех, кто помогал или ухаживал было 5 500 несовершеннолетних и около 42 500 людей в возрасте 18 лет и старше. «В создаваемой системе долгосрочного ухода у людей, которые ухаживают за своими близкими будет важная роль и им необходимо предложить поддержку для того, чтобы уменьшить негативное влияние ухода за близкими людьми на их здоровье, а также на социальное и финансовое благополучие», – добавила министр.
Теперь будет необходимо более плотно заняться услугами, которые поддерживают проживание дома и услугами на базе общины, а также созданием и развитием домов с необходимыми услугами. «В Эстонии есть юркие местные самоуправления, которые разрешили у себя начинания на базе общины, например, дома с услугами в Имавере или Вийратс, где у людей есть возможность снять квартиру в доме, в котором предоставляются опорные услуги. Однако еще есть регионы, которые нуждаются в развитии. Люди хотят как можно дольше жить у себя дома. На практике на услуги на базе учреждений направляют также и тех людей, которые не нуждаются в услугах по уходу круглосуточно. Они могли бы справляться у себя дома при меньшей поддержке и помощи. Поэтому необходимо в значительной мере увеличить количество услуг для проживания в собственном жилье. В том числе необходимо заняться доступностью сестринской помощи», – сказала Кайа Ива.
Министр социальной защиты отметила, что невзирая на то, что за последние десять лет доходная база местных самоуправлений увеличилась, местные самоуправления не вносили вклад в развитие социальной защиты. «К сожалению, социальная защита не входила в приоритеты, куда местные самоуправления благодаря улучшению финансового положения могли бы направлять денежные средства. Это всего лишь вопрос приоритетов. Необходимо инвестировать в благополучие и самостоятельность. Для этого у местных самоуправлений есть возможность ходатайствовать о средствах Европейского союза для развития социальных услуг, а также для того, чтобы приспособить жилье для людей с ограниченными возможностями», – сказала министр.
«Уже сейчас согласно закону, доступность социальных услуг не может зависеть от денежных возможностей нуждающегося в помощи, однако на самом деле мы видим, что зачастую ответственность за оплату услуг по уходу ложится на плечи человека, а это означает, что доступность услуг все же зависит от платежеспособности нуждающегося в помощи или его семьи. В будущем система долгосрочного ухода должна больше считаться с необходимостью в услугах. Общество должно покрывать расходы на нужды людей, которые сами не могут этого сделать. Поэтому сумма, которую человек платит за услугу, должна исходить из его доходов. Среднее вовлечение человека в оплату как домашних услуг, так и услуг на базе учреждений должно, по сравнению с нынешнем, уменьшиться, поскольку доступность социальной услуги не может зависеть от финансового положения», – пояснила Кайа Ива.
По данным Министерства социальных дел за 2017 год, получивший услугу и его семья покрывали в среднем 78% от стоимости услуги базе учреждений в месяц. Вклад местных самоуправлений составлял в среднем 22% от стоимости услуги в месяц.
Согласно планам, намерения о разработке системы долгосрочного ухода будут готовы в первой половине 2019 года. После чего министерство подготовит изменения к закону, благодаря которому будет более четко сформулирована ответственность обеих сторон, а также будет создано руководство по оценке необходимости в услуге. Для госсектора дополнительные расходы составят 161 миллион евро, в том числе вклад местных самоуправлений должен составлять 20-40% от расходов. В 2020 году министерство социальных дел планирует представить ходатайства о выделении дополнительных средств при создании стратегии бюджета на основании результатов анализов. По планам, первые крупные изменения вступят в силу в 2021 году. «Сейчас мы занимаемся теми начинаниями, которые направлены на снижение нагрузки по уходу, например, поддержкой людей с деменцией и их близких, а также поддержкой местных самоуправлений», – добавила Кайа Ива.