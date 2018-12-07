Надежды нет: человечество не сможет победить рак

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине этого года американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё заявили, что в будущем человечество сможет добиться немалого прогресса в деле лечения рака, но вероятность полной победы над этим коварным недугом очень невелика. В октябре стало известно, что эти ученые получат самую престижную в мире научную награду за их разработки в области иммунотерапии - активации естественных натуральных защитных сил организма при борьбе с опухолями. На сегодняшний день иммунотерапия является самым перспективным направлением в онкологии. Ученые убеждены, что через несколько десятков лет ныне считающиеся неизлечимыми опухоли будут поддаваться усилиям врачей, но от рака человечество не избавится.

В первую очередь, речь идет о тех опухолях, которые невозможно предотвратить с помощью правильного образа жизни. Если отказ от сигарет, улучшение питания и рост физических нагрузок, а также повальная вакцинация от папилломавируса человека могут значительно уменьшить число опухолей легких, шейки матки, кишечника, желудка и полости рта, то многие другие виды рака, имеющие генетическую природу, побеждены не будут. Кроме того, существуют злокачественные новообразования, причина появления которых вообще до сих пор науке неизвестна.