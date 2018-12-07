Миллионы из бюджета: во сколько государству обходится лечение гриппа?

Согласно данным Больничной кассы, медицинская помощь в упомянутый период была оказана более 15 800 пациентам, и стоимость их лечения превысила три миллиона евро. На лечение тех 1580 пациентов, которые попали с гриппом в больницы, было потрачено 2,4 млн евро.

Таким образом, большую часть расходов на лечение потребовали случаи тяжелых осложнений гриппа. Средний счет за стационарное лечение составил 1520 евро на человека. Если рассматривать все случаи лечения в целом, то средний счет был 195 евро на пациента. По оценке Департамента здоровья, по сравнению с прошлым сезоном, число нуждавшихся в больничном лечении пациентов выросло на 30,9%, а тех, кому нужно было лечение в интенсиве – на 46,7%.

При этом, отмечает главный специалист по связям с общественностью Больничной кассы Вивика Тамра, на одного пациента могло быть выписано более одного счета. Например, если его перевозили из одной больницы в другую.

Самым лучшим способом предотвратить грипп является вакцинация. Наша страна находится на самом последнем месте в Евросоюзе по доле вакцинированного населения. Так, если средний показатель вакцинации в ЕС составляет 56%, то у нас он дотянул только до 5%.

Департамент советует тем, кто уже заболел: