В маточном молочке пчел нашли защищающий от опасных болезней белок

Маточное молочко представляет собой питательную массу, которой кормятся личинки медоносных пчел. Белок, который в нем нашли, теперь известен как роялактин. По словам ученых, данное соединение «пробуждает» гены, под действием которых стволовые клетки активнее обновляются.

Попытки обнаружить белок, подобный роялактину, в человеческом организме, увенчались успехом: исследователями был найден протеин с очень похожей структурой. Исследователи выяснили, что белок в человеческом теле, получивший название Regina, проявляет максимальную активность на ранней эмбриональной стадии развития. В организме взрослых людей белок не активен. По мнению ученых, данный белок создает запас стволовых клеток.

Научные специалисты полагают, что найденный белок может быть эффективен как средство терапии опасный болезней.

«Роялактин у пчел и Regina у людей появились в результате схожих эволюционных процессов. Этот белок имеет огромную важность для развития организма и может помочь в лечении расстройств, связанных с отмиранием клеток: болезни Альцгеймера, сердечной недостаточности, мышечной дистрофии», - пояснили авторы исследования.