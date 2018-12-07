В маточном молочке пчел нашли защищающий от опасных болезней белок

По данным The Guardian, ученые установили, что в маточном молочке пчел содержится белок, аналог которого присутствует и в человеческом организме. Найденный специалистами белок играет роль защитника от опасных болезней и расстройств, связанных с отмиранием клеток, пишет «Медикфорум».
Маточное молочко представляет собой питательную массу, которой кормятся личинки медоносных пчел. Белок, который в нем нашли, теперь известен как роялактин. По словам ученых, данное соединение «пробуждает» гены, под действием которых стволовые клетки активнее обновляются.
Попытки обнаружить белок, подобный роялактину, в человеческом организме, увенчались успехом: исследователями был найден протеин с очень похожей структурой. Исследователи выяснили, что белок в человеческом теле, получивший название Regina, проявляет максимальную активность на ранней эмбриональной стадии развития. В организме взрослых людей белок не активен. По мнению ученых, данный белок создает запас стволовых клеток.
Научные специалисты полагают, что найденный белок может быть эффективен как средство терапии опасный болезней.
«Роялактин у пчел и Regina у людей появились в результате схожих эволюционных процессов. Этот белок имеет огромную важность для развития организма и может помочь в лечении расстройств, связанных с отмиранием клеток: болезни Альцгеймера, сердечной недостаточности, мышечной дистрофии», - пояснили авторы исследования.
По образцу найденного белка ученые планируют разработать лекарства с аналогичным действием.