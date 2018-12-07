Итальянское похоронное бюро отреагировало на рекламу против прививок: «Не волнуйтесь, мы готовы!»

Некоторые члены правительства Италии заявили, что прививки бессмысленны и даже вредны. «И это в стране, в которой из-за антипрививочного движения возник всплеск заболеваемости корью, в том числе есть случаи детской смертности» - злится Йоллер. Сейчас Италия и Румыния занимают первое место по количеству заболевших корью в Европе.

Врач вспоминает, что в 2017 году, когда была вспышка кори, в Италии ввели обязательную вакцинацию школьников. Она считает, что это вызвало противоречивые реакции в социальных сетях, чем воспользовались популисты и начали отрицать рекомендации врачей и ученых.

Сейчас в Италии на рассмотрении находится закон, который отменит обязательную вакцинацию. «Я не знаю натуру итальянцев, но надеюсь, что мы, трезвомыслящие северяне, сможем сопротивляться распространяющейся в Эстонии чуши. Надеюсь, нашему правительству не придется принимать решение об обязательной вакцинации», - пишет Йоллер.