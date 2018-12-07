Врачи упускают 10% опасных родинок при осмотре пациентов

Британские ученые провели метаанализ 104 исследований, который показал, что врачи пропускают не менее 10% родинок, имеющих злокачественную природу. Речь идет о дерматологах, за плечами которых солидный стаж и большой опыт в деле диагностики самых разных новообразований на коже. Но даже они невооруженным глазом не способны грамотно разгадать все подобные случаи рака. Вот почему врачам необходимо использовать специальные магнитные приборы при обследованиях и отправлять снимки к более опытным специалистам в том случае, если сами медики не очень уверены.

«Уровень ошибок при подобного рода визуальной диагностике слишком высок для того, чтобы мы все оставили так, как есть, - пишут авторы исследования. - Для изучения разного рода родинок на теле необходимы более развитые технологии, которые позволят вовремя диагностировать рак кожи. Хотя эти опухоли относятся к числу хорошо поддающихся лечению, в случае со злокачественной меланомой не вовремя поставленный диагноз грозит пациентам летальным исходом. Мы убедились в том, что обычного осмотра даже при помощи лупы недостаточно».